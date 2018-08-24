وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

محمد السعران(صدى):

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ــ حفظهما الله ــ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1439هـ .

وقال معاليه : إن ما تحقق من نجاحات تم بفضل الله أولاً ، ثم بدعم القيادة الرشيدة بالمملكة التي تواصل العمل ليل نهار لخدمة ضيوف الرحمن .. كما أن هذا النجاح يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو سيدي ولي العهد بخدمة الإسلام والمسلمين ، وبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة الحرمين الشريفين ، وقاصديهما من الحجاج والعمّار والزوار.

وأكد معاليه أن هذا النجاح جاء انعكاس طبيعي لما وفر من خدمات وتسهيلات ومشروعات نفذت في مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة .. مما كان لها كبير الأثر في التسير على الحجاج والمعتمرين عند أداء نسكهم ، سواء في مكة المكرمة ، أو في منطقة المشاعر المقدسة ، والذي زادت أعدادهم عن مليونين وثلاثمائية ألف حاج هذا العام .

ولفت معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ، إلى ردود الأفعال التي تم رصدها سواء من داخل المشاعر المقدسة أو من خارجها من خلال وسائل الإعلام على اختلاف قنواتها .. حيث تابعت تلك الوسائل ما وفرته المملكة من خدمات متنوعة لحجاج بيت الله الحرام ، وقال : إنه هذا لا يُستغرب على هذه البلاد المباركة التي سخّرت كل إمكانياتها وطاقاتها منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز آل سعود ــ طيّب الله ثراه ــ لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم لأداء نسكهم وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

ونوهّ معاليه ــ في ختام تصريحه ــ بالدعم الكبير والمتواصل الذي تتلقاه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، وكافة الأجهزة الحكومية العاملة في خدمة الحجيج من القيادة الرشيدة ، والذي ساهم في إنجاح أعمالها وتميزها هذا العام .. مختتماً ــ تصريحه ــ سائــــــــــلاً المولى ــ عزوجل ــ أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده لكل خير ورشاد ، وأن يديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها، وأن يتقبل من الحجاح حجهم وصالح أعمالهم .