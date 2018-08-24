الدفاع الجوي يسقط طائرة مسيرة في ” شقيق جازان “

تركي السالم(صدى):

تمكن رجال الدفاع الجوي، منذ قليل، من إسقاط طائرة مسيّرة في شقيق جازان.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدفاع الجوي، في الحفاظ على أمن المملكة وحماية المواطنين والمقيمين؛ فيما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن.