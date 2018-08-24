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الدفاع الجوي يسقط طائرة مسيرة في ” شقيق جازان “

الدفاع الجوي يسقط طائرة مسيرة في ” شقيق جازان “
تركي السالم(صدى):

تمكن رجال الدفاع الجوي، منذ قليل، من إسقاط طائرة مسيّرة في شقيق جازان.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدفاع الجوي، في الحفاظ على أمن المملكة وحماية المواطنين والمقيمين؛ فيما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 52582 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 1 ساعة

كفوا ثم تحلقها كفوا يادفاعنا الجوي وبارك الله فيكم والله مملكتنا الحبيبه

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 1 ساعة

كفوا ثم تحلقها كفوا يادفاعنا الجوي وبارك الله فيكم الله يحمي مملكتنا الحبيبه

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 17 دقيقة

شكرا على مجهود الجيش .

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 14 دقيقة

شكرا على مجهود الجيش المصرى والقوات المشتركة .

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 11 دقيقة

شكرا لمنظومة الدفاع الأمريكية باتريوت .

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 4 دقائق

شكرا للخبراء الأمريكان وتعاونهم مع القوات المشتركة .

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