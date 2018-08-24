الدفاع الجوي يسقط طائرة مسيرة في ” شقيق جازان “
تمكن رجال الدفاع الجوي، منذ قليل، من إسقاط طائرة مسيّرة في شقيق جازان.
ويأتي ذلك ضمن جهود الدفاع الجوي، في الحفاظ على أمن المملكة وحماية المواطنين والمقيمين؛ فيما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52582 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 1 ساعة
كفوا ثم تحلقها كفوا يادفاعنا الجوي وبارك الله فيكم والله مملكتنا الحبيبه
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 1 ساعة
كفوا ثم تحلقها كفوا يادفاعنا الجوي وبارك الله فيكم الله يحمي مملكتنا الحبيبه
برج الجوزاء[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 17 دقيقة
شكرا على مجهود الجيش .
برج الجوزاء[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 14 دقيقة
شكرا على مجهود الجيش المصرى والقوات المشتركة .
برج الجوزاء[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 11 دقيقة
شكرا لمنظومة الدفاع الأمريكية باتريوت .
برج الجوزاء[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 4 دقائق
شكرا للخبراء الأمريكان وتعاونهم مع القوات المشتركة .