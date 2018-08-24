تعرض طالبة مسلمة لتفتيش مبالغ فيه بمطار بوسطن

واشنطن(صدى):

اعتادت زينب ميرشانت، وهي طالبة مسلمة بجامعة ” هارفرد ” ، خلال العامين الماضيين، على إجراءات التفتيش المتكررة وغير الطبيعية التي تخضع لها في المطار فقط؛ لأنها محجبة، آخرهم تعرضها للتفتيش المبالغ فيه في بوسطن.

وفي هذا السياق، تروي زينب ما حدث بمطار بوسطن، حيث قررت السفر من بوسطن إلى واشنطن العاصمة من أجل المشاركة في أحد المؤتمرات، وبعد وصولها المطار في بوسطن، طلب منها أحد المسؤولين في إدارة أمن المواصلات إجراء ” فحص أعمق ” .

قاومت ” زينب ” في بادئ الأمر، وقالت لضباط الشرطة إنها كانت في فترة الحيض، وكانت ترتدي ” فوطة صحية ” ، إلا أنهم لم يتفهموا وألحوا على مطلبهم، مما جعلها توافق مبدئيًا.

وما زاد الأمر سوءً أنه تم الاصرار على إجراء ” الفحص الأعمق ” في مكان عام؛ خوفًا من إجرائه في مكان خاص دون توفر أي شهود، وهو ما قد يعقد أمرها.

وأوضحت ” زينب ” أن عناصر إدارة أمن المواصلات أبدوا تعصبًا وتعنتًا، ومنعوها من الاتصال بمحاميها كما هددوها بالاعتقال في حال عدم الامتثال لأوامرهم.

وبالفعل ذهبت إلى غرفة خاصة، حيث طلب منها الضباط خلع سروالها وملابسها الداخلية؛ من أجل التأكد مما إذا كانت في فترة حيض أم لا، كما سألوها عن ديانتها وما إذا كانت سنية أم شيعية، ورأيها في تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

وطلبت ” زينب ” بعد الانتهاء من التفتيش أسماءهم وأرقام شاراتهم؛ من أجل التبليغ عن الواقعة، إلا أنهم رفضوا وغطوا شاراتهم بأيديهم، ثم خرجوا من القاعة، على حد قولها.