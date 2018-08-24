زوجة تلقي بنفسها من الطابق الرابع لسبب غريب

القاهرة(صدى):

وقع خلافًا بين زوجين في العاصمة المصرية القاهرة؛ دفع الزوجة إلى الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع بالشقة السكنية التي تقطن بها برفقة زوجها.

وأوضح الزوج أمام النيابة العامة، أن زوجته هددته بإلقاء نفسها من شرفة منزلهما لرفضه زيارتها لأقاربها فى العيد؛ حيث أنه منعها من إلقاء نفسها عقب تناولهما العشاء بالأمس.

وأشار إلى أنه لم يمر سوى وقت قليل وفوجئ بأنها تلقى بنفسها من شرفة المنزل ولم يلحق بها لتلقي مصرعها فور وصولها إلى المستشفى؛ فيما لم تكن الزوجة تعاني من أي أمراض نفسية حد قوله.