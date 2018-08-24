مدرب ريال مدريد يطلب التعاقد مع مهاجم جديد

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحف، أن خوان لوبيتيغي مدرب ريال مدريد الحالي، طلب التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف الحالي لمنافسة اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة مع اختيار اللاعب رودريغو مورينو كخيار رئيسي وتواجد اللاعب الألماني تيمو فيرنير كبديل.

ويرغب ” لوبيتيغي ” في ضم مهاجم جديد لكونه يعلم صعوبة وصول أي من نيمار ومبابي في الصيف ويضغط بشكل قوي على إدارة النادي من أجل تحقيق أهدافه الصيفية.

ومن جانبه، يعترض رئيس ريال مدريد الحالي فلورنتينو بيريز، على صرف المال من أجل التعاقد مع لاعبين لا يرى فيهما القدرة على قيادة الفريق؛ حيث يفضل ضم لاعب من بين الثنائي نيمار أو كيليان مبابي في حال أتيحت الفرصة لتعزيزات هجومية جديدة.