10 علامات تدل على أنك حامل

أميرة خالد(صدى):

تعتقدين كإمرأة أنك قادرة على معرفة دخولك في حالة الحمل ، لكن شعورك بالحمل والحمل الحقيقي أمران مختلفان جداً.

وفي ما يأتي سنقدم إليك بعض العلامات التي لا يمكنك تجاهلها أبداً عند الشك بالحمل:

1- الدورة الشهرية

عند الحمل تزداد بعض الهرمونات ذات التأثير الجنسي عند المرأة، وتحديداُ هرموني الإستروجين والبروجسترون، ما يؤدي إلى حدوث بعض التفاوت في مواعيد الطمث، وأحياناً يؤدي الحمل إلى انقطاع الدورة الشهرية بشكل كامل عند بعض النساء.

2- غثيان الحمل

غثيان الحمل الناتج عن هرمونات يسبب إبطاء الهضم، وقد يسبب مرض الصباح، وهو حالة من الغثيان تشبه التسمم الغذائي، لذلك يجب عدم الخلط بين الأمرين.

3- عنق الرحم

وهناك علامة أخرى من علامات الحمل، هي شعورك الداخلي بتورم المهبل والحساسية، عندها يمكنك التأكد بنسبة كبيرة من وجود الحمل، وكون جسدك ينتج مخاط عنق الرحم بنسبة أكثر من المعتاد.

4- كبر الثديين

إذا شعرت بأن ثدييك بدآ بالكبر في بداية الزواج، فهذا ليس دليلاً كافياً على الحمل، بل إن نمو وكبر الحلمتين استعداداً للإرضاع، هو الدليل الفعلي على الحمل.

5- تشنجات الحيض العنيفة

إذا كانت تشنجات الحيض التي تصيبك عنيفة مقارنة مع تلك التي كانت تصيبك أثناء الدورة الشهرية، فهذا ليس إلا نتيجة وجود البويضة الملقحة التي تحاول أن تعلق في بطانة الرحم، ما يؤدي إلى حدوث النزيف الناتج عن التثبيت إلى جانب التشنجات المعتادة.

6- الذهاب إلى الحمام

الذهاب إلى الحمام بكثرة عند الحوامل أمر طبيعي، لأن القلب سيضخ الدم إلى جسدك وجسد الجنين، حتى لو كان هذا الجنين قيد التشكّل، إلا أن كليتيك اللتين تصفّيان الكمية الكبيرة من الدماء من الماء الذي لا تتسع المثانة له، فتحتاجان إلى تفريغ متكرر.

7- التعب

التعب وليس الإرهاق، هو عارض شائع من عوارض الحمل، فقد تضطرين إلى النوم في أي مكان وأي وقت بحثاً عن الراحة، وبما أن جسدك يعمل عملاً إضافياً بسبب نشوء حياة أخرى داخله، فهو يحتاج إلى الإمداد بالطاقة.

8- تبلل الفم والنفور من الروائح

الأسبوع الأول من الحمل كفيل بجعل فمك رطباً. أما الأشهر الثلاثة الأولى فتسبب لك النفور من كل الروائح أحياناً، وربما التقيؤ أحياناً أخرى. وعليك اعتياد هذا الأمر طيلة فترة الحمل.

9- تقلبات المشاعر

إذا كان أبسط المواقف يسبب لك الدموع، فإن هذا الموقف عبر برنامج تلفزيوني هو دليل على تقلب المشاعر والحساسية المفرطة التي يسببها الحمل.

10- الخط الداكن

إذا ظهر خط رقيق داكن من الشعر أسفل السرّة، فإن هذا دليل على التكثيف الهرموني في هذه المنطقة الناتج عن الحمل، وليس عليك إزالة هذا الخط لأنه يزول بعد الولادة.