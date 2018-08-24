تنبيه متقدم بتوقع بهطول أمطار على الباحة
حذّر مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، من خلال التنبيه المتقدم الوارد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم , الجمعة من توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة تبدأ ظهر اليوم وتصحب بزخات من البر ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول وتشمل الباحة والمندق والمخواة والعقيق والأجزاء المجاورة لها وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.
ودعا المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأمطار والسيول، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات, متمنياً للجميع السلامة الدائمة.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10791 ] نشر منذ 42 دقيقة
جعلــها لله أمــطارُ خَـــيرٍ وبَرَكَـه .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52582 ] نشر منذ 39 دقيقة
جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,
ولد الصحاااري[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 35 دقيقة
غيووووووور التعدد شُرع لفائدة المطلقات والأرامل ومن فاتهمن قطار الزواج هن الأولى وليس بغرض المتعة..لأن الزواج بغرض المتعة له نهاية يتزوج أربع ويطمع في المزيد إن شاء الله تكون فهمت ولنا في رسولنا الكريم أسوة حسنة…عائشة رضي الله عنها هي الوحيدة اللي كانت بكر
ولد الصحاااري[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 26 دقيقة
عفوا التعليق لموضوع ثاني!!!!!!!!