تنبيه متقدم بتوقع بهطول أمطار على الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

حذّر مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، من خلال التنبيه المتقدم الوارد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم , الجمعة من توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة تبدأ ظهر اليوم وتصحب بزخات من البر ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول وتشمل الباحة والمندق والمخواة والعقيق والأجزاء المجاورة لها وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

ودعا المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأمطار والسيول، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات, متمنياً للجميع السلامة الدائمة.