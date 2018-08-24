رجل يكشف سبب قتله لزوجته أثناء ذبح الأضحية

القاهرة(صدى):

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 27 عامًا، في محافظة القليوبية المصرية، مصرعها بطعن في الرقبة أثناء ذبح زوجها للأضحي؛ حيث اعترف زوجها بارتكابه للواقعة بسبب نشوب خلاف بينهما على تجزئة لحم الأضحية فطعنها بسلاح أبيض ” كزلك ” كان يستخدمه في الذبح.

وزعم أشقاء الجاني وزوجاتهم، أنه أثناء إعداد المجني عليها الشاي لزوجها أثناء ذبح الأضحية انزلقت قدمها بسبب دماء الأضحية وحاول زوجها أن ينقذها ولكنها سقطت على سكين مستخدمة في الذبح فلقيت مصرعها في الحال.

ولكن لم يرق الأمر لشقيق المجني عليها متهمًا زوجها بتعمد قتلها؛ حيث اعترف المتهم أنه هو المتسبب في وفاتها إثر نشوب خلاف بينهما على تجزئة لحم الأضحية؛ فيما أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.