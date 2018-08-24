سيدة تتجرد من أموتها وتقتل طفلتها الرضيعة شنقا

القاهرة(صدى):

تجردت سيدة من كل ما تحمله ” الأمومة ” من معاني، حيث قامت بقتل طفلتها الرضيعة التي تبلغ من العمر عامًا واحدًا، حيث لفت شال حول رقبتها وعلقتها بنافذة حجرة سكنها وتركتها وذهبت، ثم جاءت إليها وصرخت في محاولة لجذب الجيران لإبعاد التهمة عنها.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، تلقت الجهات الأمنية بمحافظة الأسكندرية بمصر بلاغًا يُفيد بالعثور على طفلة معلقة بشال ملفوف حول رقبتها مثبت طرفه الآخر بنافذة حجرة سكنها، دون معرفة الجاني الذي تركها في المنزل.

وبدأت الجهات الأمنية في تحقيقاتها ليكتشف فرق البحث أن ” الأم ” هي مرتكبة الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، قائلة أنها لم تتعمد قتل طفلتها حيث انتابتها حالة نفسية سيئة قامت على إثرها بلف شال خاص بزوجها حول رقبة نجلتها وتعليق الطرف الآخر بنافذة الحجرة.

يُذكر أنه تم حبس ” الأم ” 4 أيام على ذمة التحقيق، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفلة وإعداد التقرير اللازم والتعرف على ملابسات الواقعة، وطالبت النيابة سرعة تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملابساتها.