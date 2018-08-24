تركي آل الشيخ يهنئ ” الحربي ” على فضية الرماية

نواف السالم(صدى):

هنأ معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم الجمعة لاعب المنتخب الوطني للرماية حسين بن غويلي الحربي، بمناسبة تحقيقه الميدالية الفضية في مسابقة البندقية (300م) ضمن منافسات ” أسياد جاكرتا 2018 ” .

وأوضحت اللجنة الأولمبية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ” آل الشيخ ” وجه بتقديم مكافأة مالية له تقديرًا لهذا الإنجاز.

ومن الجدير بالذكر، أن ” الحربي ” لحق بثلاثة رماة عرب حققوا ميداليات في آسياد 2018 المستمرة حتى الثاني من سبتمبر القادم، هم القطري حمد المري المتوج الخميس ببرونزية ” دابل تراب ” ” الحفرة المزدوجة ” ، واللبنانيان راي باسيل وألان موسى المتوجان بذهبية فئة ” تراب ” للفرق المختلطة.

اقرأ أيضًا: