ملاكم يتخلص من حبيبته بعد قضائه ليلة معها

واشنطن(صدى):

أقدم الملاكم ” جيمس توبين ” ، على التخلص من حبيبته وقتلها بعد قضائه معها ليلة في منزله، وذلك بسبب سخريتها منه.

وفي البداية، قال الملاكم للشرطة أن الفتاة توفت بسبب تناول جرعة زائدة من المُخدرات، إلا أنهم لم يقتنعوا بأقواله الأمر الذي دفعهم لسماع مكالمته السرية مع والده.

واعترف الملاكم الجاني خلالها بقتله للفتاة بسبب سخريتها منه، ليرد والده عليه قائلًا: ” يجب أن يبقى الأمر سرًا ” ؛ فيما يواجه حكمًا بالسجن مدى الحياة.

ومن جانبها، أوضحت تريسي والدة الفتاة جيلارد، أن العائلة تنتظر أن يبقى المجرم طوال حياته جميعًا خلف قضبان السجن، لافتة إلى إنها كانت تتمنى رؤية ابنتها بفستان الزفاف.