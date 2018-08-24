سفير خادم الحرمين لدى الأردن يهنئ القيادة الرشيدة بنجاح موسم الحج

سعيد العجل(صدى):

رفع صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بنجاح موسم الحج ، الذي نفذ وفق خطط محكمة من أجهزة الدولة المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد سمو السفير أن المتابعة المستمرة من قبل القيادة الرشيدة لكل ما يقدم لضيوف الرحمن والسعي على راحتهم، أدى بفضل الله إلى موسم حج ناجح على الأصعدة كافة.

واشار سموه ان نجاح موسم الحج هذا العام والذي تحقق بتوفيق الله ، ثم بما تم توفيره من إمكانات وخدمات من قبل حكومة المملكة للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال أدائهم لمناسكهم بكل يسر وراحة وسهولة في أجواء مفعمة بالروحانية والأمن والأمان والطمأنينة.

وقدم سموه الشكر لقطاعات الدولة، المدنية منها والعسكرية والقطاعات الأهلية التي سخرت كل إمكاناتها وخدماتها ومرافقها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، فكان لذلك بالغ الأثر في تحقيق الرضى لدى عموم الحجاج لما لمسوه من خدمات وعناية جليلة، ترجمتها دعوات تلك الوفود وشكرها لهذه البلاد قيادة وحكومة وشعبا على ما قدمته وتقدمه لجميع زوارها وضيوفها.