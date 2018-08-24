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افتتاح أول مكتب عقاري نسائي بالمملكة ببريدة

افتتاح أول مكتب عقاري نسائي بالمملكة ببريدة
علي القحطاني(صدى):

افتتحت مواطنة تدعى طيف المنيف، أول مكتب عقاري نسائي في المملكة بمدينة بريدة، وذلك بعدما عملت في مجال العقار لمدة 5 سنوات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسردت ” المنيف ” قصة بدايتها، قائلةً أنها بدأت مجال العقار حينما صورت يومًا إحدى الشاليهات، ونشرت الصور عبر ” سناب شات ” ، فسألها المتابعون عن مواصفاته، فأصبح ملاك الشاليهات يطلبونها للإعلان عن شاليهاتهم.

وأكدت ” المنيف ” على دعم عائلتها لها، لافتة إلى أنها حصلت على التدريب على التسويق والتخطيط بعد أن انضمت إلى مركز الأميرة نورة بنت محمد لحاضنة الأعمال، كرائدة أعمال ومسوقة عقارية.


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