رياح مثيرة للأتربة تكتنف أجواء مكة

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا بوجود نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة في مكة المكرمة.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الحالة تشمل الليث والقنفذة والمظيلف؛ حيث تشمل الطريق الواصل إلى جيزان.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن بداية الحالة الساعة 12:00 ظهر اليوم الجمعة، إلى الساعة 20:00 مساء نفس اليوم.