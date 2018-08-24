حاج مصري: الملك سلمان وقف معي مرتين لن أنساها ما حييت
وجه الحاج المصري عبده زايد، صاحب الـ73 عامًا، أحد الحجاج المصريين، الذين استفادوا من خدمات برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشكر إلى الملك سلمان على كرمه.
وأوضح الحاج قائلًا: ” كيف نجازي الملك سلمان، بل كيف نحصي ما غمرنا به وإخواني المسلمين الحجاج، بدءًا بالحفاوة وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، والخدمات الكبيرة والوفيرة التي قدمت بابتسامة وحب. ”
وأضاف الحاج المصري: ” الملك سلمان وقف معي مرتين، لن أنساها ما حييت، الوقفة الأولى له، قبل 41 عامًا، عندما كنت أعمل لدى شركة تتولى في ذلك الوقت مشاريع لإحدى الوزارات في مدينة الرياض، أثناء كان أميرًا لمنطقة الرياض. ”
وتابع: ” عندما أنصفني أيما إنصاف، وذلك حين ذهبت إلى مجلسه آنذاك متظلما من تأخر مرتباتي لمدة 3 أشهر، فما كان منه إلا أن وعدني أن تنتهي هذه المشكلة خلال أسبوع واحد فقط، وبالفعل تسلمت جميع رواتبي المتأخرة. ” ؛ فيما أكد أن الوقفة الثانية للملك سلمان، معه فهي تيسير هذه الحجة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52566 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله ,,
,, خير حكامنا اعزهم الله واطال بقائهم على طاعته ، عمَّ خيرهم القاصي والداني ،،
,, ولايجحد فضلهم وإحسانهم إلا جاحد ظالم لنفسه ,,
,, دمتِ باالعز والرفعه بفضل من الله ، يابلدنا وحكامها وشعبها الوفيّْ ,,
برج الجوزاء[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 50 دقيقة
كان المستشار الخاص للملك عبد العزيز آل سعود ” مصرى ” .
أفضال مصر على العالم تسبق أفعالها .
برج الجوزاء[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 40 دقيقة
” المحمل ”
برج الجوزاء[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 37 دقيقة
” التكية المصرية ببلاد الجزيرة العربية ” .
برج الجوزاء[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 32 دقيقة
أنا المصرى
ولايجحد فضلهم وإحسانهم إلا ناكر الجميل .
برج الجوزاء[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 23 دقيقة
كسوة الكعبة المشرفة كانت تحمل من مصر إلى مكة المكرمة .