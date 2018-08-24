حاج مصري: الملك سلمان وقف معي مرتين لن أنساها ما حييت

نايف السالم(صدى):

وجه الحاج المصري عبده زايد، صاحب الـ73 عامًا، أحد الحجاج المصريين، الذين استفادوا من خدمات برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشكر إلى الملك سلمان على كرمه.

وأوضح الحاج قائلًا: ” كيف نجازي الملك سلمان، بل كيف نحصي ما غمرنا به وإخواني المسلمين الحجاج، بدءًا بالحفاوة وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، والخدمات الكبيرة والوفيرة التي قدمت بابتسامة وحب. ”

وأضاف الحاج المصري: ” الملك سلمان وقف معي مرتين، لن أنساها ما حييت، الوقفة الأولى له، قبل 41 عامًا، عندما كنت أعمل لدى شركة تتولى في ذلك الوقت مشاريع لإحدى الوزارات في مدينة الرياض، أثناء كان أميرًا لمنطقة الرياض. ”

وتابع: ” عندما أنصفني أيما إنصاف، وذلك حين ذهبت إلى مجلسه آنذاك متظلما من تأخر مرتباتي لمدة 3 أشهر، فما كان منه إلا أن وعدني أن تنتهي هذه المشكلة خلال أسبوع واحد فقط، وبالفعل تسلمت جميع رواتبي المتأخرة. ” ؛ فيما أكد أن الوقفة الثانية للملك سلمان، معه فهي تيسير هذه الحجة.