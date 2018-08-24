هيفاء وهبي تدعم المثليين عبر مواقع التواصل

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، دعمها المثليين بصورة ظهر فيها العلم الخاص بهم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” .

وتضمنت الصورة كلمة ” بيروت ” ، وتأتي هيفاء بعد الفنان خالد أبو النجا الذي أعلن مجددًا دعمه لهم منذ أسابيع قليلة بعد سنوات من إعلانه الأول لذلك الأمر.

وأثارت الصورة استياء العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الذين عبروا عن غضبهم من تأييد الفنانين والمشاهير لمثل هذه الأفعال المٌسيئة للإسلام .