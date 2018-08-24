8 خرافات شائعة حول الحميات الغذائية

أماني الغامدي(صدى):

أكدت خبيرة التغذية الأسترالية إيما تايلور ، أنه تسود العديد من المعتقدات الخاطئة حول الحميات الغذائية، تتسبب بفشل النظام المتبع لخسارة الوزن، ورمبا تؤدي إلى بعض المشاكل والاضطرابات الصحية الخطيرة.

وقدمت تايلور ، أسوأ 10 معتقدات غذائية سائدة في الأشهر الـ 12 الماضية :

1- البيض سيء للقلب

في الوقت الذي يحتوي البيض على نسبة من الكوليسترول، تحتوي معظم الأطعمة التي نستهلكها على مدار اليوم على الكثير من الكولسترول أكثر من صفار البيض، وقبل اتباع حمية خالية من البيض، يجب أن تتذكر أنه مصدر جيد للبروتين والمعادن المفيدة الأخرى لجسمك.

ووفقاً لأخصائية التغذية الأسترالية سوزي بوريل، هناك أدلة جيدة تثبت أن تناول ما يصل إلى بيضتين يومياً كجزء من وجبة فطور غنية بالبروتين، هو وجبة أكثر ملاءمة لفقدان الوزن من وجبة الفطور الغنية بالكربوهيدرات أو الحبوب.

2- الأطعمة الخالية من الجلوتين بديل صحي

مع اتباع نظام غذائي خالي من الجلوتين ومنتجاته، تركز الحميات الجديدة الآن على الجلوتين والقمح كونهما العدو الجديد لأي نظام غذائي لفقدان الوزن.

ومع ذلك، يغفل الكثيرون عن حقيقة أن معظم المنتجات الخالية من الغلوتين يتم معالجتها بشكل كبير، مما يعني إضافة المزيد من المواد غير الصحية مقارنة بمنتجات القمح

3- تناول السعرات الحرارية في الليل أسوأ من النهار

لا يختلف ضرر السعرات الحرارية بغض النظر عن الوقت الذي تستهلكه في اليوم. وطالما أنك تحافظ على نمط حياة صحي ونشط، فإن مواجهة العجز اليومي في السعرات الحرارية ليس من الضروري أن يكون له تأثير محدود على استهلاكك الغذائي.

ومع ذلك، فإن معظم الوجبات في النصف الثاني من اليوم، يمكن أن يسبب زيادة في الوزن.

4- الطهي بالميكروويف يخفض المحتوى الغذائي

هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن طهي الوجبات في الميكروويف يجردها من الفيتامينات والمعادن بشكل أكبر من الطهي على الموقد. ويمكن أن يكون للطهي في كل من الميكروويف والموقد خصائص مشابهة لبعضها البعض مثل الحرارة وقتل المركبات البكتيرية، لكن عام الوقت يرجح كفة الميكروويف.

5- الحمية النباتية فقيرة بالبروتينات

يعتقد البعض أن التوقف عن تناول اللحوم، يحرم الجسم من البروتينات اللازمة لتنمية العضلات. لكن معظم مجموعات الأطعمة الرئيسية تحتوي على مستوى معين من البروتينات، وهناك العديد من المصادر الرائعة للبروتين النباتي، مع التركيز على البقوليات والخضروات الورقية. كما أن هناك فائدة إضافية تتمثل في أن معظم الخضروات خالية من الدهون المشبعة الموجودة دائماً في معظم اللحوم.

6- البدائل الغذائية قليلة الدسم هي الخيار المثالي

لا يعتبر استهلاك البدائل الغذائية “منخفضة الدهون” و “الخالية من الدهون” دائماً الخيار الأفضل عند اتباع نظام غذائي .

وفي حين أن الكثير من المنتجات البديلة تحل محل الدهون في مكوناتها، إلا أن ما لا يؤخذ عليها هو زيادة محتوى السكر، والذي غالباً ما يكون أكثر ضرراً.

7- الطبيعي صحية دائماً

الأطعمة التي تحتوي على مكونات ونكهات طبيعية ليست دائماً كما يتم الترويج لها، وفي الواقع فإن الكثير من هذه المنتجات التي تستخدم ستار العلامة “الطبيعية” تميل إلى أن تكون أكثر معالجة ويمكن أن تحتوي على مكونات مخفية أكثر من غير الصحية.

8- الخضروات المجمدة أقل فائدة من الطازجة

هناك اعتقاد هناك أن الفواكه والخضروات الطازجة المختارة مغذية أكثر من المجمدة. ومع ذلك، فإن الأطعمة التي تجدها في قسم المنتجات الطازجة، غالبًا ما كانت تستغرق رحلة طويلة بين المزرعة إلى الثلاجة.

وخلال مراحل الشحن والتخزين، تساعد الإنزيمات الطبيعية والعناصر الحافظة على انهيار العناصر الغذائية. ويتم تعويض ذلك من خلال التجميد الفوري الذي يحافظ على الكثير من محتوى الفيتامينات والمعادن.