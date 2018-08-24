المملكة تحتل صدارة إحصائية لأكثر الشعوب تبرعا بدمائها

حمود العنزي(صدى):

تصدرت المملكة ترتيب احصائية تناولت أكثر الشعوب تبرعًا بدمائها، حيث احتلت صدراة الترتيب على مستوى العالم بنسبة 58%.

أما عن ترتيب باقي الدول، فقد جاءت الهند في المرتبة الثانية بنسبة 52%، والصين ثالثاً بنسبة 40%، بينما حلت جنوب أفريقيا في المركز الرابع بنسبة 31%.

يُذكر أن هذه الدراسة تمت بمشاركة 23.249 شخصًا، كما شملت الإحصائية قرابة 28 دولة على مستوى العالم، وأُجريت خلال الفترة من مايو إلى يونيو 2018م.