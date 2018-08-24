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المملكة تحتل صدارة إحصائية لأكثر الشعوب تبرعا بدمائها

المملكة تحتل صدارة إحصائية لأكثر الشعوب تبرعا بدمائها
حمود العنزي(صدى):

تصدرت المملكة ترتيب احصائية تناولت أكثر الشعوب تبرعًا بدمائها، حيث احتلت صدراة الترتيب على مستوى العالم بنسبة 58%.

أما عن ترتيب باقي الدول، فقد جاءت الهند في المرتبة الثانية بنسبة 52%، والصين ثالثاً بنسبة 40%، بينما حلت جنوب أفريقيا في المركز الرابع بنسبة 31%.

يُذكر أن هذه الدراسة تمت بمشاركة 23.249 شخصًا، كما شملت الإحصائية قرابة 28 دولة على مستوى العالم، وأُجريت خلال الفترة من مايو إلى يونيو 2018م.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 52565 ] نشر منذ 1 ساعة

نفدي بلادنا بدمائنا وأرواحنا وأولادنا رخيصة ، وقت احتياج الوطن لأيٍّ منها ,,

[ عدد التعليقات: 52565 ] نشر منذ 1 ساعة

نفدي بلادنا بدمائنا وأرواحنا وأولادنا رخيصة ، وقت احتياج الوطن لأيٍّ منها ,,

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