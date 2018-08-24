بالفيديو والصور.. ” الحربي ” يقتنص فضية الرماية بدورة الألعاب الآسيوية

ماجد محمد(صدى):

اقتنص حسين غويلي الحربي، أول ميدالية للمملكة في دورة الألعاب الآسيوية 2018 في إندونيسيا، اليوم الجمعة؛ بعد أن حصل على فضية رماية البندقية 300م.

ومن جانبه، عبّر ” الحربي ” عن سعادته بإحرازه الميدالية الفضية: ” هذا الإنجـاز ليس لي وحدي، لكل الشعب السعـودي ” ، مضيفًا: ” المنافسة كانت قوية في منافسات البندقية 300م من الكوريين، ونقطـة واحد حرمتني من الذهب الآسيوي. ”

وتجدر الإشارة، إلى أن ” الحربي ” لحق بثلاثة رماة عرب حققوا ميداليات في آسياد 2018 المستمرة حتى الثاني من سبتمبر القادم، هم القطري حمد المري المتوج الخميس ببرونزية ” دابل تراب ” ” الحفرة المزدوجة ” ، واللبنانيان راي باسيل وألان موسى المتوجان بذهبية فئة ” تراب ” للفرق المختلطة، علمًا أن باسيل حصدت أيضًا برونزية فئة ” تراب ” لمنافسات الفردي.