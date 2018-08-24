بالفيديو والصور.. ” الحربي ” يقتنص فضية الرماية بدورة الألعاب الآسيوية
اقتنص حسين غويلي الحربي، أول ميدالية للمملكة في دورة الألعاب الآسيوية 2018 في إندونيسيا، اليوم الجمعة؛ بعد أن حصل على فضية رماية البندقية 300م.
ومن جانبه، عبّر ” الحربي ” عن سعادته بإحرازه الميدالية الفضية: ” هذا الإنجـاز ليس لي وحدي، لكل الشعب السعـودي ” ، مضيفًا: ” المنافسة كانت قوية في منافسات البندقية 300م من الكوريين، ونقطـة واحد حرمتني من الذهب الآسيوي. ”
وتجدر الإشارة، إلى أن ” الحربي ” لحق بثلاثة رماة عرب حققوا ميداليات في آسياد 2018 المستمرة حتى الثاني من سبتمبر القادم، هم القطري حمد المري المتوج الخميس ببرونزية ” دابل تراب ” ” الحفرة المزدوجة ” ، واللبنانيان راي باسيل وألان موسى المتوجان بذهبية فئة ” تراب ” للفرق المختلطة، علمًا أن باسيل حصدت أيضًا برونزية فئة ” تراب ” لمنافسات الفردي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52566 ] نشر منذ 54 دقيقة
عشت يابطل ,,
,, ان شاء الله تحقق الذهبيه ,, من سار على الدرب وصل ,,