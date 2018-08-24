روحانية مكة تجذب اللاعب الفرنسي أنيلكا

طلال الغامدي(صدى):

أوضح نيكولا أنيلكا، نجم كرة القدم الفرنسي، أن الخدمات المقدمة من قبل الحكومة السعودية خلال موسم الحج غير سهلة على الإطلاق، من إدارة للحشود وصرف المليارات على كثير من الخدمات وهذا يتطلب جهدا كبيرًا أيضًا في رعايتهم وتأمينهم.

وأشار ” أنيلكا ” إلى إن هذه الزيارة هي الثانية إلى المملكة؛ حيث كانت زيارته الأولى قبل 15 عامًا، واصفًا التطور بالمذهل على صعيد الخدمات ومواكبة التطورات، وأنها أصبحت اليوم بشكل يجلب السعادة أكثر.

وقال النجم الفرنسي: ” قد يراني البعض نجمًا في ملاعب الكرة، ولكن صدقًا أنا إنسان عادي ولا أزيد على أحد منهم في شيء، جئت لهذه الأماكن المقدسة لمزيد من الروحانية، والجميع في هذه الأماكن سواء لا يزيد أحد عن الآخر. ”

وأكد أن مشاعره في المشاعر المقدسة بمكة والمدينة: ” مشاعر خاصة لا يمكن وصفها، خصوصا أن أداء الحج هو مطلوب من المسلمين مرة واحدة في الحياة، لتكون مشاعر لا تتكرر إلا في المشاعر المقدسة. “