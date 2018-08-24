الصفعات تتوالى.. فرنسا وبريطانيا يوقفان رحلاتهما الجوية إلى إيران

باريس(صدى):

أوقفت الخطوط الجوية البريطانية، أمس الخميس، تسيير رحلاتها بين لندن وطهران، في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على الشركات الأوروبية العاملة في إيران.

وفي السياق نفسه، أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية، وقف رحلاتها إلى طهران أيضًا؛ فيما قال الشركة البريطانية إنها ستعلق خدماتها في مكاتبها بالعاصمة الإيرانية طهران، لأن عملية التشغيل هناك ” لم تعد مجدية ” من الناحية التجارية.

وأوضحت الخطوط الجوية البريطانية أن الرحلة الأخيرة التي ستغادر من لندن إلى طهران ستكون في 22 سبتمبر، في حين ستكون آخر رحلة قادمة من طهران إلى لندن في 23 سبتمبر المقبل.

ومن جانبها، أكدت إدارة شركة ” إير فرانس ” أنها ستوقف رحلاتها إلى طهران اعتبارًا من 18 سبتمبر المقبل، بسبب ضعف المردود التجاري نتيجة العقوبات الأمريكية، كما خفضت عدد رحلاتها من ثلاث رحلات أسبوعيًا إلى رحلة واحدة منذ 4 أغسطس وستوقف رحلاتها إلى طهران اعتبارًا من 18 سبتمبر بسبب ضعف المردود التجاري.