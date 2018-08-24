وكالة الطاقة الذرية تؤكد جاهزية المملكة لإنشاء أول مفاعل نووي

نايف السالم(صدى):

أوضح رئيس وفد وكالة الطاقة الذرية الذي زار المملكة مؤخرًا، خوسيه باستوس، أن تطور البنية الأساسية النووية بالمملكة جعلها جاهزة لإنشاء أول مفاعل نووي على أراضيها.

وزار، فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضمُّ خبراء من بريطانيا والبرازيل وإسبانيا بالإضافة إلى موظفين من الوكالة، المملكة في الفترة بين 15- 24 يوليو 2018، مطلعًا على جهود المملكة لإنتاج الطاقة الذرية بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

وفي السياق نفسه، أشار الفريق في بيان حول الزيارة، إلى أنه راجع 19 قضية تتعلق بالبنية الأساسية لإنتاج الطاقة الذرية للأغراض السلمية.