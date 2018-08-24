الكشف عن أسباب وفاة خبيرة التجميل رفيف الياسري

بغداد(صدى):

قامت وزارة الداخلية بالعراق، بإصدار بيان كشفت فيه عن أسباب وفاة خبيرة التجميل العراقية الدكتور رفيف الياسري.

وأوضحت الوزارة في البيان أن سبب وفاة ” الياسري ” هو تناول جرعة دوائية كان لها تأثيرات سلبية على سلامتها وأودت بحياتها، مشيرة إلى أن الوزارة تنتظر نتائج التحليل النهائي والتشريح من الطب العدلي.

كما ناشدت الوزارة المواطنين العراقيين بانتظار النتلئج من المؤسسات المعنية بالموضوع، واعتماد مصادر الأخبار الحقيقة وعدم ترويج الشائعات.

وكانت خبيرة التجميل العراقية، الدكتورة رفيف الياسري، صاحبة مركز قد توفيت في ظروف غامضة، حيث وصلت متوفاة لمستشفى الشيخ زايد.

يُذكر أن رفيف الياسري هي خبيرة تجميل معروفة من مواليد 1985، قدمت برنامجًا على فضائية “ السومرية ” يعنى بالشؤون الطبية التي تخص المرأة، ولها مبادرات على مستوى إنساني في علاج حالات مستعصية للفقراء والنازحين.

اقرأ ايضًا: