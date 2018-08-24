الجيش اليمني يواصل تقدمه في باقم

عدن(صدى):

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الجمعة، تقدمها ‏في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي ‏الإيرانية؛ حيث تمكنت من تحرير عدد من التباب والسلاسل الجبلية ‏باتجاه جبل المصانع وجبل الأسود.

ومن جانبه، قال قائد الكتيبة السادسة بلواء ١٠٢ قوات خاصة، ‏التابعة للجيش اليمني، المقدم مشعل البيل، إن تقدم قوات الجيش جاء بعد أن تم تحرير قرى آل مغرم في مديرية باقم بشكل كامل، والسيطرة النارية على الخط الدولي ” باقم- علب ” .

وأشار ” البيل ” إلى أن المعارك أسفرت عن تكبد الميليشيا عشرات القتلى والجرحى، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها، لافتًا إلى أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

ومن الجدير بالذكر، أنه قتل 7 من قيادات الحوثي، بالإضافة إلى عشرات من عناصر الميليشيا الإيرانية، خلال مواجهات جرت اليومين الماضيين، في محافظة البيضاء وسط اليمن.