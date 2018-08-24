مدينة تسمح بممارسة الجنس في الأماكن العامة

مكسيكو(صدى):

شرعت مدينة ” غواد الاخارا ” المكسيكية قانونًا يسمح بممارسة الجنس في الأماكن العامة بالمدينة.

وُتيح هذا القانون للأشخاص ممارسة الجنس في الشوارع والأماكن العامة والسيارات، دون أن يقوم رجال الشرطة باحتجازهم أو تغريمهم؛ إذا لم يؤدي هذا السلوك لشكاوى من آناس آخرين.

وعن مؤيدي هذا القانون، فإنهم يرون أن على الشرطة التركيز في محاربة الجريمة وعدم الانشغال بالذين يمارسون الجنس في الأماكن العامة؛ لنقص في المال وعدم تمكنهم من استئجار غرفة في فندق لهذا الغرض.

فيما يرى البعض الآخر ان هذا القانون هو رخصة؛ ستسهل الحياة على المغتصبين والمعتدين على الأطفال.