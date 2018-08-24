ارتفاع أسعار النفط

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط توقعات بأن تتسبب العقوبات الأمريكية على إيران في انخفاض المعروض من الخام في السوق.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 75.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 6:40 بتوقيت غرينتش بارتفاع قدره 46 سنتا، أو ما يعادل 0.6% على التسوية السابقة. وبرنت على مسار الارتفاع 4.7% هذا الأسبوع.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.32 دولار للبرميل بارتفاع 49 سنتا، أو ما يعادل 0.7%. ويتجه الخام الأمريكي إلى الارتفاع 3.7% هذا الأسبوع.