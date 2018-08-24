رونالدو يسعى لإرضاء جماهير يوفنتوس الغاضبة

ماجد محمد(صدى):

يسعى اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو المنضم حديثًا إلى صفوف نادي يوفنتوس، إلى كسب ود جماهير السيدة العجوز، في ثاني لقاء له مع الفريق في الدوري الإيطالي، غدًا السبت، أمام نادي لاتسيو.

وأخفق رونالدو في تسجيل أول أهدافه مع يوفنتوس، في الجولة الأولى، ولكنه ساعد فريقه في الفوز بصعوبة على كييفو بثلاثية لهدفين، بينما لم ترض جماهير يوفنتوس تمام الرضا عن أدائه.

وأوضح رونالدو، قائلًا: ” هناك أوقات أحب ان ألعب فيها تحت الضغط، على الرغم من أن التعامل معها ليس سهلًا ” ، مضيفًا: ” يمكن للضغط أن يكون إيجابيًا، إنه جزء من عملي، يجب أن أعيش معه، إنه جزء من كوني كريستيانو رونالدو، إنه في حمضي النووي، ولكنني أعلم كيف أدبر أموري. “