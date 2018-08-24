العاملون في المكاتب المفتوحة أقل توترا وأكثر نشاطا

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن الموظفين العاملين في المكاتب المفتوحة أكثر نشاطًا وإنتاجية، وأقل توترًا من العاملين في مكاتب ضيقة ومغلقة أو في مكاتب خاصة.

حيث توصلت الدراسة إلى أن نسبة النشاط الفيزيائي للموظفون بالمكاتب الخاصة أو المنفصلة يكون 32%، بالإضافة إلى أن المكاتب المفتوحة تخفف نسبة التوتر بـ 14% بالمقارنة مع المغلقة.

وتبين هذه النسب أن موظفي المكاتب المفتوحة أقل عرضة للمشاكل الصحية والتعب والمزاج السيئ، كما أنهم أقل توترًا وقلقًا، بالإضافة لوجود فوائد أخرى للمكاتب المفتوحة كـ ” توفير تواصل مهني أفضل وعلاقات شخصية أقوى بين الموظفين، وإعطاء شعور أقل بالملل ” .