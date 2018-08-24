الخيال أصبح ممكنا.. علاج يساعد على التحكم بالأحلام

أميرة خالد(صدى):

أكد باحثو جامعة Wisconsin-Madison ومعهد Lucidity في هاواي، أن العقار المستخدم عادة في علاج مرض ألزهايمر، يمكن أن يساعد أيضًا على التحكم بالأحلام.

وأشار الباحثون إلى أن من تناولوا عقار galantamine، كانوا أكثر عرضة لرؤية الأحلام الواضحة، التي تحدث عندما يشعر الناس بحالة من الوعي المتزايد أثناء النوم، تسمح للفرد بالتعرف على الحلم والتحكم في ما يحدث داخله.

وأوضح الباحثون أن دراسة أجروها أثبتت أن 42% من المشاركين في الاختبار، شاهدوا أحلامًا واضحة، فيما يعد هذا العقار علاجًا للمرض، ولكنه مصمم لإبطاء تقدم الحالة بشكل ملحوظ، من خلال منع انهيار أستيل كولين الكيميائي، والذي يؤدي إلى زيادة التواصل بين الخلايا العصبية وتخفيف أعراض مرض ألزهايمر.