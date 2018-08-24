أفكار يمكنك الاستعانة بها لمفاجأة زوجتك بالعيد

أماني الغامدي(صدى):

يفضل الكثير من الأزواج في أوقات عيد الأضحى المبارك، مفاجأة زوجاتهم بهدية رائعة؛ وذلك تخليدًا لحبهم وذكرياتهم المميزة سويًا؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض بعض الأفكار التي يمكن أن يستعين بها الزوج لمفأجاة زوجته.

يمكن أن تبدأ بمفاجأتها وتصطحبها لنزهة في الخارج، واعمل على تأمين ” جليسة ” لأطفالك؛ لقضاء أمسية رومانسية برفقة زوجتك لتناول العشاء أو قضاء وقت مميز برفقتها.

استعن بـ ” الزهور ” لمفاجأتها، وأرسل لزوجتك دعوة لتناول العشاء تتضمن عنوان المكان الذي ستلتقيان فيه وفاجئها بباقة جميلة من الزهور.