4 نصائح غذائية تخلصك من مشكلات الجهاز الهضمي

أميرة خالد(صدى):

الجهاز الهضمي، يعد من أكثر الأجهزة التي تتعرض للإجهاد، خلال عيد الأضحى، بسبب استقباله لكميات هائلة من الدهون، ويزداد الأمر سوءا بالنسبة لمن يعانون من اضطرابات ومشكلات في الجهاز الهضمي.

وتقدم دكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، في السطور التالية، أهم النصائح الغذائية، التي تحمي الجهاز الهضمي من المشكلات والاضطرابات.

يجب الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، فهي أفضل حل لأي مشكلات تصيب الجهاز الهضمي، إذ تمتص الماء للحد من الإسهال، كما أنها تشجع على نمو البكتيريا في الأمعاء، ما يساعد على تقليل الالتهابات، كما أنها تنظم حركة المعدة.

يفضل تناول الفواكه الغنية بالألياف، مثل الكمثرى أو التفاح، والخضراوات الغنية بالألياف مثل البروكلي أو الكوسة، والتي يمكن تناولها في العشاء.

شرب كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم، لأنها تنظم حركة الأمعاء، كما أنها تمد كل أجهزة الجسم بالأكسجين، لتعمل بكفاءة، وأهمها الجهاز الهضمي.

الحرص على التنفس ببطء وبانتظام قبل وخلال تناول الطعام لتسهيل عملية الهضم، على أن يتم ذلك بالشهيق بملء البطن والرئتين بالهواء، ثم الزفير بشكل كامل في كل مرة، هذا سيؤدي تلقائيا لاسترخاء جسمك، خاصة عند الشعور بالتوتر، وهذا سينعكس على عمل الجهاز الهضمي، حيث أن هرمونات التوتر يمكنها أن تحدث خللا في عملية الهضم.