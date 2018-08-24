مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث على طريق ثول

نايف السالم(صدى):

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 6 آخرين، فجر اليوم الجمعة، في حادث مروري على طريق ثول باتجاه مدينة جدة.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن فرق الدفاع المدني باشرت الواقعة فور ورود بلاغ إليها من عمليات أمن الطرق عن وقوع حادث ” تصادم ” على طريق.

وأضاف ” أبوزيد ” قائلًا: ” على الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية للموقع والقائد الميداني، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود حالتي وفاة ، فضلًا عن ستة مصابين حالاتهم متباينة ” ؛ مؤكدًا أنه تم نقل المصابين لطوارئ مجمع الملك عبدالله الطبي؛ بينما تم نقل المتوفين عن طريق جهة الاختصاص.