خلال 7 أشهر.. ” الجمارك ” تضبط 17 ألف مخالفة

علي القحطاني(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك عيسى العيسى، أن إجمالي حالات الضبط خلال 7 شهور للعام الجاري 2018، بلغ 17,495 حالة لتهريب ممنوعات ومواد مغشوشة ومقلدة وسائلة، ضمت 129,440,491 مادة مخالفة.

وقال ” العيسى ” أن أهم المضبوطات تمثلت في الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والمخدرات، والسلع الغذائية، وأدوات التجميل، وبعض المشتقات النفطية.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر إن جميع الأشخاص الذين تورطوا في تهريب أو إدخال مواد ممنوعة وخطرة عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية سيخضعون لأحكام نظام الجمارك الموحد تجريمًا وعقوبةً؛ فيما تتباين العقوبة بحسب نوع المادة المهربة.

وأشارت إلى أن عقوبات نظام الجمارك الموحد لمهرب المواد الممنوعة كالمخدرات هي الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة لأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة في الدولة كنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وغيره من التشريعات.