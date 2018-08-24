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صاروخ حوثي يتسبب في مقتل طفل وإصابة العشرات

صاروخ حوثي يتسبب في مقتل طفل وإصابة العشرات
فهمي محمد(صدى):

شهدت قرية ” الغليفقة ” التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة أمس الخميس، قيام مليشيا الحوثي الإيرانية بإطلاق صاروخًا باليستيًا إيرانيًا على إحدى الساحات المكتظة بالأطفال؛ مما أسفر عن قتل طفل وإصابة العشرات، 3 منهم بجروح خطيرة.

وفي هذا السياق، قال ياسين حسن، الأخ الأكبر للطفل القتيل ” : كنا نلعب أنا وأخي مع اثنين من أصدقائنا، وفجأة سقط صاروخ بالقرب منا؛ مما أدى إلى استشهاد أخي فورًا نتيجة إصاباته البليغة، وجرحت أنا وأصدقائي بشظايا ” .

وعلى صعيد آخر تضرب الانهيارات والهزائم صفوف مليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال، حيث استنزفت جبهتي الحديدة والبيضاء عددًا كبيرًا من قيادات الحوثيين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين

هو أمتى حرب طروادة حتنتهى هاهاها

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