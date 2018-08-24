18 بلاغا لشركات عقارية تمارس البيع على الخريطة دون ترخيص

حمود العنزي(صدى):

صرح المهندس نايف الشريف؛ الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخريطة ” وافي ” في وزارة الإسكان، بأن الفرق الرقابية في البرنامج تلقت 18 بلاغًا لمشاريع مخالفة لشركات تطوير عقارية تُمارس البيع على الخريطة دون ترخيص.

وعن هذه المخالفات، أبان ” الشريف ” أن المخالفات التي جرى تلقي بلاغاتها ورصدها، كانت خلال الفترة منذ بدء تطبيق المخالفات في شهر مارس لعام 2017 حتى وقتنا الحالي.

أما فيما يتعلق بتمويل مشاريع البيع على الخريطة، أوضح أنها ترتبط في السوق بدفعات المشترين، ولا يتم صرف هذه الدفعات للمطور العقاري من حساب الضمان الخاص بالمشروع إلا بحسب نسب الإنجاز فيه.

من الجدير بالذكر أن برنامج ” وافي ” للبيع على الخريطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة بمختلف أنواعها ” سكنية، تجارية، استثمارية، مكتبية، خدمية، صناعية، وسياحية ” .