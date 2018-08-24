بعد اعتدائه على طبيب وممرضتين.. الكشف عن العقوبة التي تنتظر المتهم بالتعدي عليهم

نايف السالم(صدى):

اعتدى أحد المواطنين، بالضرب على طبيب وممرضتين بمركز هجرة الصحي، التابع لفرع صحة الأحساء؛ ما أدى إلى إصابتهم، حيث أوضحت صحة الأحساء أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة بما يكفل حقوق الممارسين الصحيين، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان ” صحة الأحساء توضح ملابسات اعتداء مواطن على طبيب وممرضتين ” .

وعن العقوبة التي تنتظر المتهم، أبان الدكتور يوسف الجبر، عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، أن النظام نص على أن من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة بحد أقصى مليون ريال أو بأحدهما.

وفي ذات السياق أيضًا، أوضحت مصادر أن المتهم كان قد حضر مع والدته إلى المركز وكانت تعاني من نزلة معوية، وأثناء تقديم الممرضة الخدمة العلاجية وتركيب المغذي للمريضة، حدث سوء تفاهم بين الممرضة والشاب المرافق للمريضة.

حيث تعرضت الممرضة للضرب قبل تدخل الطبيب المقيم في المركز وممرضة أخرى، وتعرضهم لبعض الإصابات؛ وهو ما استدعى نقل الممرضة والطبيب إلى مستشفى الملك فهد في الهفوف لتلقي العلاج، وحالتهما الصحية مستقرة.

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