مداهمة مصنع خمور تديره عمالة مجهولة بأبو عريش

تركي السالم(صدى):

قامت الدوريات الأمنية التابعة لمحافظة أبوعريش أول من أمس، بمداهمة مصنع خمور تديره عمالة مجهولة.

وعن ما أسفرت عنه المداهمة، فإن الجهات الأمنية ضبطت 17 برميلاً كبيرًا، و6 جوالين صغيرة، وأسطوانتي غاز، ومكيف صحراوي، ومبالغ مالية مزورة.

وفي هذا السياق، أبان محمد بن هادي الشمراني، محافظ أبوعريش، أنه أثناء إجازة عيد الأضحى للمبارك، تم خلال جولة ميدانية لدوريات المحافظة، ضبط مصنع خمور، وتمت مصادرة محتوياته.

كما أوضح ” الشمراني ” أن جار رصد أي مخالفات تمس بالإخلال بالأمن، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.