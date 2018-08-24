لأول مرة.. مضادات باتريوت بمحيط مكة لحماية الحجاج من صواريخ الحوثي

نايف السالم(صدى):

منذ اكتمال وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة، نجحت قوات الدفاع الجوي في التصدي لـ 4 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة.

أدى ذلك الأمر إلى أن الدفاع الجوي السعودي قد وضع في حساباته هذه الانتهاكات ،فنصب مضادات الباتريوت ولأول مرة في محيط مكة المكرمة تحسبًا لأي هجوم.