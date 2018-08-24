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لأول مرة.. مضادات باتريوت بمحيط مكة لحماية الحجاج من صواريخ الحوثي

لأول مرة.. مضادات باتريوت بمحيط مكة لحماية الحجاج من صواريخ الحوثي
نايف السالم(صدى):

منذ اكتمال وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة، نجحت قوات الدفاع الجوي في التصدي لـ 4 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة.

أدى ذلك الأمر إلى أن الدفاع الجوي السعودي قد وضع في حساباته هذه الانتهاكات ،فنصب مضادات الباتريوت ولأول مرة في محيط مكة المكرمة تحسبًا لأي هجوم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 51 دقيقة

الله يحمي وطنا الحبيب يارب عمل مميز بارك الله فيكم وسدد خطاكم والله يردكيد الحوثيين بنحورهم ويهزمهم شرهزيمه

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 14 دقيقة

بوسو قديكم واحمدوا ربنا على تكنلوجيا امريكا .

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