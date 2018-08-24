للجنسين.. وظائف دبلوماسية شاغرة بوزارة الخارجية

عبدالله الدوسري (صدى):

كشفت وزارة الخارجية عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين من الجنسين حملة البكالوريوس.

وأوضحت الوزارة أن التخصصات المطلوبة:

علوم سياسية– قانون– اقتصاد– علاقات دولية– إدارة أعمال دولية– أمن دولي– دراسات دبلوماسية– الدبلوماسية العامة– حقوق الإنسان– إعلام علاقات عامة، صحافة، إعلام سياسي، إعلام دولي، إعلام رقمي – علم النفس السياسي.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الأصل ،وحسن السيرة والسلوك وأن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون مفصول من خدمة الدولة وأن لا يكون متزوج من غير الجنسية السعودية.

إضافة إلى أن يكون لائقة صحياً وحسن المظهر وأن يتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها وأن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 32 سنة وفق التقويم الهجري.

وتضمنت الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب التوظيف ،وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير والمعدل التراكمي على أن لا يقل التقدير عن ” جيد ” وصورة طبق الأصل من المعادلة لمن كان حاصل على الشهادة من خارج المملكة.

ونسخة من بطاقة الأحوال المدنية وصورة شخصية حديثة رسمية (4*6) وتعتذر الوزارة عن قبول أي طلب غير مرفق به الوثائق المطلوبة أو مخالف للشروط وسيتم استبعاده.

ويبدأ التقديم اعتباراً من الأحد الموافق 1440/1/06هـ ، ويستمر حتى السبت الموافق 1440/1/12هـ .

ويمكن التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية من هــنــــا.