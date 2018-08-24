صور وتفاصيل جديدة حول وفاة ياسر المصري

أماني الغامدي(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور الباص الذي انقلب بالفنان الأردني ياسر المصري ، مساء أمس الخميس.

وأوضحت مصادر أردنية أن ياسر المصري – رحمه الله – كان في زيارة إلى منزل شقيقه في الزرقاء ،وأثناء خروجه وجد جار شقيقه يحاول تشغيل باص.

وأوضحت المصادر أن الفنان ركب الباص محاولا تعشيقه إلا أن الشارع كان منحدرًا ولم يستيطع السيطرة عليه فاصطدم بجدار ما أدى إلى وفاته.

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