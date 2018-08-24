بعد واقعة رفيف الياسري.. وفاة خبيرة تجميل في ظروف غامضة ببغداد

أماني الغامدي(صدى):

بعد أيام من وفاة خبيرة التجميل العراقية، الدكتورة رفيف الياسري، في ظروف غامضة، أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء أمس الخميس، عن وفاة صاحبة مركز للتجميل في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف بدر، إن صاحبة مركز للتجميل وتدعى رشا الحسن توفيت اليوم في مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة بغداد، مشيرًا إلى أنه لم تعرف حتى الآن أسباب وفاتها، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في المجتمع العراقي نظرًا لتشابه الغموض في الواقعتين والتقارب الزمني.