السجن 25 عامًا لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة

سول(صدى):

قضت محكمة استئناف في كوريا الجنوبية بسجن الرئيسة السابقة ” باك جون هاي ” لمدة 25 عاما في قضية فساد أطاحت بها من السلطة أوائل عام 2017.

ووجدت محكمة سول العليا أن الرئيسة السابقة مذنبة في اتهامات من بينها الرشوة.

وكانت محكمة قد قضت بسجن ” باك ” لمدة 24 عاما ، لتواطؤها مع صديقتها تشوي سون-سيل للحصول على عشرات المليارات من العملة الكورية ، من مجموعات كبرى مثل سامسونج ولوتي لدعم عائلة تشوي وتمويل مؤسسات تملكها لا تهدف للربح.

واستأنف ممثلو الادعاء على هذا الحكم وطالبوا بتغليظ العقوبة.