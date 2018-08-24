لم تضع السكر في الشاي فقتلها

القاهرة(صدى):

في واقعة غريبة، أقدم زوج مصري ، على إنهاء حياة زوجته بسبب نسيانها وضع السكر في كوب الشاي.

وتخلص الزوج من زوجته بطعنة نافذة في الرقبة بسكين المطبخ، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وبالتحقيق تبين أن الزوج عندما اكتشف أن كمية السكر بالشاي الذي أعدته له زوجته قليلة، قام بسبها فنشبت بينهما مشاجرة، قام على إثرها الزوج بطعنها في رقبتها طعنة أودت بحياتها.