آخر ما كتبه الفنان الأردني ياسر المصري قبل وفاته بساعات

أماني الغامدي(صدى):

لم يقتصر الحزن بنبأ وفاة الفنان الأردني ياسر المصري على جمهور الأردن فقط، حيث استقبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة النبأ بحزن شديد.

وكان اخر ماكتبه الفنان ياسر المصري قبيل وفاته بساعات، تعليقا لصديقه المخرج فايز دعيبس، قائلا : ” اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا ” .

وجاء هذا الرد على منشور دعيبس الذي قال فيه : ” ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ” .

يذكر أن الفنان الراحل الذي توفي في حادث سير، قد أعلن دعمه للمملكة بعد أزمتها السياسية مع كندا ،بعد طرد السفير الكندي، قائلا : ” قلبا وقالبا مع السعودية اللي رفعت رؤوس كل العرب والمسلمين بوضع حد لتدخل كندا في شؤونها الداخلية ” .