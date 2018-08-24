الصحف الفرنسية تسلط الضوء على إنسانية رجل الأمن السعودي

باريس(صدى):

بالحديث عن جهود رجال الأمن في المملكة خلال موسم الحج لا ننسى دورهم ومواقفهم الإنسانية التي لا يرجون من ورائها إلا الأجر والثواب من الله، حيث سطّر رجال الأمن خلال خدمتهم للحجاج هذا العام أروع الأمثلة.

وفي صورة التقطتها عدسة وكالة الأنباء الفرنسية ” أ ف ب ” وثقت فرحة رجل أمن ارتسمت على وجهه علامات السعادة خلال قيامه برش الماء المبرد على حاج وطفله، أثناء رمي الجمرات.

وظهرت مجهودات رجال الأمن وأفعالهم الإنسانية جلياً فى الكثير من المواقف والمشاهد على امتداد رحلة الحج، بدءًا من دخول ضيوف الرحمن مكة المكرمة، وصولًا إلى المشاعر المقدسة.