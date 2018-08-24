” جوجل ” يطيح بمدونات وحسابات يوتيوب إرهابية مرتبطة بإيران

وكالات(صدى):

رصدت شركة جوجل، أمس الخميس، 39 قناة على يوتيوب مرتبطة بإذاعة إيران والتي تديرها الدولة، و6 مدونات على موقع بلوجر و13 حسابًا على موقع جوجل بلاس، وقامت بحذفها جميعا.

وأوضحت الشركة أن تحقيقاتها بشأن هذه المواضيع مستمرة وستواصل عرض ما لديها على جهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات القانونية المعنية في الولايات المتحدة ومناطق أخرى.

وكانت شركة ” فاير آي ” لأمن قد أوضحت أنها تشتبه في عملية للتأثير يبدو أن مصدرها إيران تستهدف جماهير في الولايات المتحدة وبريطانيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

يذكر أن كل من فيسبوك وتويتر قد حذفت، يوم الثلاثاء الماضي، مئات الحسابات المرتبطة بحملة دعاية إيرانية مزعومة.