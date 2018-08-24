نشر : منذ 2 ساعتين 269 1 صدى سبورت حمود السلوة : انا اثق باستعدادات نادي الاتحاد لمباراة الغد الوسوم:السعودية
عبد اللله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 827 ] نشر منذ 55 دقيقة
فهد المولد لم يطور مستواه وقد أحيط بهالة من الإطراء والمدح مبالغ فيها رغم كل الإمكانات التي يمتلكها لكنه لم ينجح أو أنه لا يريد أن ينجح ..مشكلة الكثير من اللاعبين المحليين هي الفكر!!
مع عدنان جستنية فيما قاله عن فهد المولد
وأتمنى من اللاعب أن يرتقي بفكره ليخدم ناديه ووطنه
ماذا قدمت يافهد للمنتخب؟ وللاتحاد في مباراة السوبر؟ ماذا كنت تتدرب خلال الفترة الماضية؟ هل عززت الإيجابيات أو بعضها؟ هل تفاديت السلبيات أو بعضها؟ هل لديك أهداف واضحة تسعى لتحقيقها؟ هل لديك طموح لاعب محترف؟ هل وهل..