سعود الصرامي وحديث عن استبعاد فهد المولد

الجمعة 24
أغسطس
أنزلوا اللاعبين منازلهم؛ الجيد قولوا له: جيد ولا تقولوا له: أنت خرافي أو أسطوري والضعيف قولوا له: أنت ضعيف ولا تقولوا له: أنت جيد.. لاعبونا يعطون فوق حجمهم بكثير ..
شكرا للإدارة الاتحادية استمرار طارق عبد الله.. من يولد في الاتحاد ويتطور فيه هو الأجدر بخدمته والذود عنه مع احترامنا لكل من يأت من خارج أسواره ..
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عبد اللله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 827 ] نشر منذ 16 دقيقة
أنزلوا اللاعبين منازلهم؛ الجيد قولوا له: جيد ولا تقولوا له: أنت خرافي أو أسطوري والضعيف قولوا له: أنت ضعيف ولا تقولوا له: أنت جيد.. لاعبونا يعطون فوق حجمهم بكثير ..
شكرا للإدارة الاتحادية استمرار طارق عبد الله.. من يولد في الاتحاد ويتطور فيه هو الأجدر بخدمته والذود عنه مع احترامنا لكل من يأت من خارج أسواره ..