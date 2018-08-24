حقيقة حمل حليمة بولند من طليقها

أماني الغامدي(صدى):

استنكرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، من الأخبار المتداولة حول حملها من طليقها المحامي عبد الرازق العنزي.

وأشارت إلى أن السبب في انتشار هذه الشائعة ، هو نشرها لصورة عبر ” سناب شات ” مكتوب عليها أنها استيقظت من النوم ووجدت نفسها تشتهي اللوز البحريني فجأة، مما أعطى إيحاء لمتابعيها أنها حامل.

وأعربت بولند عن اندهاشها من مطالبة البعض لها بتصديق خبر حملها أو تكذيبه.

يذكر أن الإعلامية الكويتية قد أعلنت خبر انفصالها عن زوجها قبل أسابيع، مرجعة السبب إلى أنه أرادها أن ترتدي ” النقاب ” وإبعادها عن الوسط، وهو مالم تستطع تنفيذه فانفصلا.