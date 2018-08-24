المفتي يرد على سؤال حول مشروعية طلب رضا الزوجة الأولى قبل الزواج من ثانية

حمود العنزي (صدى):

رد مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ،على سؤال حول مشروعية طلب رضا الزوجة الأولى عن الزواج من الثانية.

وأكد المفتي العام أن عدُّد الزوجات حق مشروع، قائلا : ” لا بد أن نوطن النفوس على قبول شرع الله، ونحذِّر من أن يقدح فيه مَن يؤمن بالله واليوم الآخر ” .

وأضاف: ” من يفتي بغير علم هو على خطر عظيم، وقد ارتكب إثمًا كبيرًا. وليس المهم الفتوى ولكن أن تكون مبنية على الحق والصواب، لا على الهوى والرأي ” .

وتابع : ” إن كان من باب الإكرام واحترام الصحبة فأخبرها فهذا طيب، لكن التعدد حق مشروع، ولا بد أن نوطن النفوس على قبول شرع الله، وتلقيه بالقبول ” .