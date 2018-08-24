المفتي يرد على سؤال حول مشروعية طلب رضا الزوجة الأولى قبل الزواج من ثانية
رد مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ،على سؤال حول مشروعية طلب رضا الزوجة الأولى عن الزواج من الثانية.
وأكد المفتي العام أن عدُّد الزوجات حق مشروع، قائلا : ” لا بد أن نوطن النفوس على قبول شرع الله، ونحذِّر من أن يقدح فيه مَن يؤمن بالله واليوم الآخر ” .
وأضاف: ” من يفتي بغير علم هو على خطر عظيم، وقد ارتكب إثمًا كبيرًا. وليس المهم الفتوى ولكن أن تكون مبنية على الحق والصواب، لا على الهوى والرأي ” .
وتابع : ” إن كان من باب الإكرام واحترام الصحبة فأخبرها فهذا طيب، لكن التعدد حق مشروع، ولا بد أن نوطن النفوس على قبول شرع الله، وتلقيه بالقبول ” .
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 2 ساعتين
بارك الله فيك ياشيخ عبدالعزيز ال الشيخ وحفظك الله واطال بعمرك
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعلمنا من الإتحاد السعودى للكرة .. الكورة أجوال والشاطر إلى يدخل فى الجول الكورة الرابعة .
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 1 ساعة
نحن عانينا من العنصرية معاناة وسمعنا قذف وسب واذى وضررفصبرنا واحتسبنا قال الله تعالى قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18387 ] نشر منذ 1 ساعة
بارك الله فيك ياشيخ عبدالعزيز ال الشيخ وحفظك الله واطال بعمرك
pd[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 38 دقيقة
كل ابواب الخيركثير وجه وانصح الناس على فعل الخير ياشيخ عبدالعزيزآل الشيخ بارك الله فيك اغلب الناس تركة فعل الخير